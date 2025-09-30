الصين مستعدة لتعزيز التواصل مع كوريا الشمالية

نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» الرسمية عن رئيس الوزراء الصيني، لي تشيانغ، قوله خلال اجتماع مع وزيرة خارجية كوريا الشمالية، تشوي سون هوي، في بكين، أمس، إن الصين مستعدة لتعزيز التواصل الاستراتيجي مع كوريا الشمالية.

وأضاف لي أن الصين مستعدة لمواصلة توطيد التنسيق مع كوريا الشمالية، لحماية المصالح المشتركة بشكل أفضل.

وكان وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، استقبل تشوي، في وقت سابق، بعد أسابيع من زيارة أجراها الرئيس الكوري الشمالي، كيم جونغ أون إلى الصين، بهدف توثيق العلاقات الثنائية بين البلدين.