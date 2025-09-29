ترامب: إسرائيل "قريبة للغاية" من اتفاق سلام في غزة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الاثنين إن إسرائيل وآخرين "قريبون للغاية" من التوصل إلى اتفاق بشأن إنهاء الحرب في قطاع غزة.

وذكر ترامب، الذي كان يقف إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، أن الاتفاق سيشمل الدول العربية وينبغي أن يساعد على تحقيق سلام أوسع في الشرق الأوسط.

وأضاف ترامب للصحفيين "نحن على الأقل قريبون بشدة. وأعتقد أننا تجاوزنا مرحلة الاقتراب الشديد... وأريد أن أشكر بيبي (نتنياهو) على اتخاذه تحركا إيجابيا والقيام بعمل جيد".