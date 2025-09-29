نتنياهو يعتذر لقطر عن الهجوم على الدوحة

قال مصدر مقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوكالة "رويترز" إن نتنياهو اعتذر لنظيره القطري عن الهجوم الإسرائيلي على الدوحة خلال اتصال هاتفي من البيت الأبيض اليوم الاثنين.

وجاء الاتصال برئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الوقت الذي التقى فيه نتنياهو مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن.

وقال مصدر آخر مطلع على المحادثات إن هناك فريقا فنياً قطرياً في البيت الأبيض.