عاصفة جوية تتسبب في اضطرابات بجزر «البهاما»

تسببت عاصفة جوية - من المتوقع أن تتحول إلى عاصفة استوائية تحمل اسم «إيميلدا»، قبل أن تقترب من ساحل ولاية ساوث كارولينا كإعصار، في وقت لاحق من الأسبوع - في اضطرابات بجزر البهاما والجزر المجاورة لها، أمس.

وفي الوقت نفسه، ضعف إعصار «همبرتو» بعض الشيء، لكنه لايزال عاصفة قوية من الفئة الرابعة في المحيط الأطلسي، مهدداً برمودا.

من جانبه، حثّ حاكم ولاية ساوث كارولينا، هنري ماكماستر، المواطنين على متابعة أحوال الطقس بدقة، والبقاء في حالة تأهب، أما في نورث كارولينا، فأعلن الحاكم جوش شتاين حالة الطوارئ تحسباً لوصول العاصفة التي تُعرف حالياً بالمنخفض المداري التاسع.