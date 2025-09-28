ألمانيا تُوسّع صلاحيات الجيش لمواجهة «المسيّرات»

في مواجهة التهديد المتزايد الناجم عن تحليق طائرات مسيّرة على نحو مخالف للقانون، يدفع وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبرينت، باتجاه توسيع صلاحيات الجيش الألماني لدرء هذا التهديد.

وقال الوزير في تصريحات لصحيفة «راينيشه بوست» الألمانية: «أريد إدراج نص صريح في قانون أمن الطيران يتيح للجيش الألماني تقديم مساعدة إدارية للشرطة داخل البلاد، خصوصاً في مجال التصدي للطائرات المسيّرة».

كما كشف الوزير عن خطة لإنشاء مركز وطني متخصص في تكنولوجيا الطائرات المسيّرة، يربط بين الحكومة الألمانية والولايات والجيش.