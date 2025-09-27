ما هي تفاصيل الخطة الأميركية بشأن إنهاء الحرب في غزة؟

قدّمت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطة للسلام في غزة تتكون من 21 نقطة وتدعو إلى إطلاق سراح جميع الرهائن في غضون 48 ساعة من الاتفاق مقابل انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من غزة، وفقا لمصدر مطلع على الاقتراح الذي تمت مشاركته مع الزعماء العرب في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وليس من الواضح ما إذا كان الاقتراح قد عُرض على "حماس"، لكنه قد يخضع لمراجعات في الأيام اللاحقة، وقد يخضع لتعديلات طفيفة. ومن المرجح أن يُنقل عبر القطريين إلى ما تبقى من فريق "حماس" التفاوضي في الدوحة.

وأعرب ترامب عن تفاؤله بشأن حل الصراع، قائلاً ، الجمعة، إنهم "قريبون جدًا" من التوصل إلى اتفاق. إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعهد بمواصلة الحرب حتى القضاء على حماس.

وبحسب المصدر المطلع، لا يوجد جدول زمني مرتبط بانسحاب القوات الإسرائيلية في هذه النسخة من الخطة.

وصرح المصدر أن هذه النسخة من الخطة تنص صراحةً على أن إسرائيل لن تهاجم قطر مجددًا. كما تنص على استحالة التهجير القسري من غزة.

وأضاف المصدر أن الاتفاق ينص على عدم وجود أي دور مستقبلي لحماس في الحكم في غزة.

وتدعو الخطة إلى إنشاء مستويين للحكم المؤقت - هيئة دولية شاملة ولجنة فلسطينية.

ولا يوجد جدول زمني لتشكيل حكومة مؤقتة لتسليم القيادة تدريجيا للسلطة الفلسطينية.

ويشير الاقتراح إلى دور الأمم المتحدة في تقديم المساعدات الإنسانية.

ولا تنص الخطة على أن الولايات المتحدة سوف تدعم الدولة الفلسطينية، بل إنها ستعترف بأن هذا هو طموح الفلسطينيين.