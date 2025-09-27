مجلس الأمن يرفض تأجيل فرض العقوبات على إيران

رفض مجلس الأمن الدولي، الجمعة، تأجيل فرض العقوبات على إيران، بعدما فشل مشروع قرار تقدمت به الصين وروسيا لتمديد مهلة الاتفاق بشأن برنامج إيران النووي ستة أشهر، وبالتالي إرجاء إعادة فرض العقوبات الأممية عليها، في نيل الأصوات الكافية في تصويت أجراه المجلس.

وصوّتت أربعة من الدول الأعضاء الـ15 لصالح مشروع القرار وامتنعت اثنتان عن التصويت، ما سيؤدي الى إعادة فرض العقوبات في نهاية هذا الأسبوع.

وجاء قرار المجلس قبل انتهاء المهلة الممنوحة لإيران بيوم واحد، بعد أن أعلنت الدول الغربية أن الاجتماعات التي عقدتها لمدة أسابيع مع المسؤولين الإيرانيين أخفقت في أن تؤدي إلى تقدم "ملموس" لإبرام اتفاق.

كما يأتي القرار قبل يوم من موعد سريان مفعول ما تسمى بآلية العودة التلقائية "سناب باك" التي بموجبها ستُعاد العقوبات الدولية على إيران كما هو مُحدد في اتفاق إيران النووي لعام 2015 مع القوى العالمية.

ومن المقرر إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران في تمام الساعة الثامنة من مساء السبت بتوقيت شرق الولايات المتحدة (00:00 بتوقيت جرينتش) بعد أن اتهمت فرنسا وألمانيا وبريطانيا، المعروفة باسم الترويكا الأوروبية، طهران بانتهاك اتفاق عام 2015 الذي يهدف إلى منعها من تصنيع قنبلة نووية.

فيما تنفي إيران سعيها لامتلاك أسلحة نووية.