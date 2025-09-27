ترامب يفرض رسوماً على الأدوية بنسبة 100%

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية جديدة قد تصل إلى 100% على الأدوية، وتطال كذلك الشاحنات والمفروشات المنتجة خارج الولايات المتحدة.

وكتب الرئيس الأميركي عبر شبكة «تروث سوشيال» أنه اعتباراً من الأول من أكتوبر «سنفرض رسوماً بنسبة 100% على كل المنتجات الصيدلانية التي تحمل ماركة أو براءة اختراع، إلا في حال بناء الشركة مصنعاً للأدوية في أميركا».

وقال خبير الاقتصاد في مصرف «إم يو إف جي» الياباني في سنغافورة، مايكل وان، إن تعريف هذه الأدوية «لايزال مبهماً، لكننا ننطلق من مبدأ أن ذلك لن يشمل بعض الأدوية المرسلة من دول مثل الهند التي قد تكون بمنأى عن هذا الإعلان».