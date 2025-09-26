لوكاشينكو: ترامب متمرد وتصريحاته تحتاج إلى فهم

أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحتاج إلى فهم متعمق، معتبرا أنها جزء من تكتيكات الزعيم الأميركي.

وأوضح لوكاشينكو في تصريحات أدلى بها للصحفيين عقب محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو أنه يفهم ترامب جيدا، مضيفا: "هذا أسلوبه المعتاد: يضغط ثم يتراجع، يتراجع ثم يضغط. وأحيانا يشق طريقه بعنف. إنه شخصية متمردة".

وأضاف الرئيس البيلاروسي مبتسما: "أنا شخصيا لا أختلف كثيرا عن ترامب في هذا الجانب، وأطلق على نفسي اسم ترامبي (الشخصية)".

وتابع قائلا: "الرئيس بوتين يكن احتراما كبيرا لترامب، لا يقل عن احترامي الشخصي له".

وشدد لوكاشينكو على ضرورة التعامل بحكمة مع تصريحات ترامب، قائلا: "يجب فهم تصريحاته من جميع الزوايا، وليس الانقضاض عليه. الوقت كفيل بوضع كل شيء في نصابه".

واختتم تصريحاته بالإشادة بموقف ترامب، معتبرا إياه "موقفا جيدا وشريفا".