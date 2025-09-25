محكمة فرنسية تقضي بسجن ساركوزي حتى حال طعنه على الحكم

أصدرت محكمة في باريس اليوم الخميس، حكما بسجن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، لمدة خمسة أعوام.

وفي مفاجأة كبيرة، أفادت المحكمة بأنه سيتم سجن ساركوزي حتى حال طعنه على الحكم، وذلك بعد إدانته اليوم في قضية تمويل حملته الانتخابية، بصورة غير قانونية، من جانب ليبيا.

وأعلنت المحكمة أن موعد السجن سيتم تحديده في وقت لاحق، وهو ما يجنب ساركوزي /70 عاما/ مهانة اقتياده من قاعة المحكمة على أيدي أفراد من الشرطة، وإيداعه في السجن بصورة مباشرة.

