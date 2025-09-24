الشرع .. أول رئيس سوري يلقي كلمة في الأمم المتحدة منذ نحو 60 عاما

في خطوة لطي عقود من الانقطاع، ألقى الرئيس السوري أحمد الشرع كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مسجلا بذلك المرة الأولى التي يلقي فيها رئيس سوري كلمة أمامها منذ ما يقرب من 60 عاما.

وقال الشرع أمام الاجتماع السنوي للجمعية الذي يضم قادة العالم :"سوريا تستعيد مكانها الصحيح بين دول العالم".

وكان حكم عائلة الأسد في سورية الذي دام 50 عاما قد انهار فجأة في ديسمبر الماضي.

وأنهى سقوط الأسد ما يقرب من 14 عاما من الحرب الأهلية.