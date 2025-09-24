الكرملين يرد على ترامب: روسيا دب وليست نمرا

رد الكرملين، اليوم، على تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب وصف فيها روسيا بأنها "نمر من ورق"، مؤكدا أنها "قادرة على الدفاع عن مصالحها".

ورفض الكرملين وصف الرئيس الأمريكي لروسيا بأنها "نمر من ورق"، لافتا إلى أن "روسيا دب وليست نمرا".

وأكد الكرملين، اليوم، أن روسيا ليس لديها أي بديل عن مواصلة هجومها الواسع الذي أطلقته في أوكرانيا في فبراير 2022.

وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف: "نواصل عمليتنا العسكرية الخاصة لضمان مصالحنا وتحقيق الأهداف (...) التي حددها رئيس بلادنا منذ البداية. ونفعل ذلك من أجل حاضر بلادنا ومستقبلها، ولأجيال كثيرة مقبلة. وبالتالي لا بديل لدينا".

من جانب آخر، اعتبر الكرملين، أن نتائج التقارب بين واشنطن وموسكو الذي بدأه دونالد ترامب "شبه معدومة"، عقب تغيير مفاجئ في موقف الرئيس الأمريكي الذي هاجم روسيا ودعم أوكرانيا.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف "في علاقاتنا (الروسية الأميركية)، ثمة مسار يهدف إلى إزالة عوامل الاستياء (...). لكنه يتقدم ببطء ونتائجه شبه معدومة".

وقال الناطق باسم الكرملين لإذاعة "إر بي سي" إن "روسيا تحافظ على استقرارها الاقتصادي" لكنه أقر أن "روسيا تواجه مشاكل في قطاعات اقتصادية مختلفة".

وأمس، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنه يعتقد أن أوكرانيا قادرة على استعادة جميع أراضيها من روسيا، مشيرًا إلى أن كييف عليها التحرك الآن في ظل ما وصفه بأزمات اقتصادية "كبيرة" تواجه موسكو، وذلك في تحول خطابي مفاجئ لصالح أوكرانيا.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال": "بوتين وروسيا يواجهان مشاكل اقتصادية ضخمة، وهذا وقت أوكرانيا للتحرك". وأضاف: "أعتقد أن أوكرانيا، بدعم الاتحاد الأوروبي، قادرة على القتال واستعادة كل أراضيها بشكلها الأصلي".

من جانبها، اعتبرت منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن تصريحات ترامب "قوية وغير مسبوقة بهذا الشكل"، مشيرة إلى أن الموقف الجديد يعزز وحدة الفهم بين واشنطن وأوروبا.

كما أثنى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ما وصفه بالتحول الملحوظ في موقف الرئيس الأمريكي تجاه أوكرانيا، قائلًا: "أرحب بكون رئيس الولايات المتحدة بات يؤمن بقدرة أوكرانيا".