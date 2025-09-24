ما اللغز وراء تعطُل السلَم الكهربائي أثناء زيارة ترامب إلى الأمم المتحدة؟

تعتقد «الأمم المتحدة» أنها حلت اللغز وراء توقف السلم المتحرك فجأة، بعد فترة وجيزة من صعود الرئيس الأميركي دونالد ترمب عليه، أمس. ورجحت أن يكون مصور الفيديو الخاص بترمب فعَّل آلية الأمان بطريق الخطأ، ليتوقف السلم المتحرك.

وشكا ترمب مازحاً من الواقعة خلال خطابه أمام قادة العالم، بعد أن تعطلت شاشة القراءة التي يظهر عليها نص الخطاب عن العمل أيضاً. وقال أمام الجمعية العامة التي تضم 193 عضواً، وسط ضحكات البعض: «هذان هما الشيئان اللذان حصلت عليهما من (الأمم المتحدة): السلم المتحرك السيئ، وشاشة القراءة السيئة»، وفق ما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

ومع ذلك، لم تكن السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض كارولاين ليفيت مرحة بالقدر نفسه. فقد نشرت تغريدة على موقع «إكس» قالت فيها: «إذا كان شخص ما في (الأمم المتحدة) قد أوقف السلم المتحرك عمداً، بينما كان الرئيس والسيدة الأولى يصعدان عليه، فيجب طرده والتحقيق معه فوراً».

وعزا المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك الأمر إلى أن قراءة وحدة المعالجة المركزية للسلم المتحرك، أشارت إلى أنه «توقف بعد تفعيل آلية الأمان المدمجة في الدرجة العليا بالسلم المتحرك». وقال إن مصور الفيديو الخاص بترمب كان يسير إلى الوراء على السلم المتحرك لتصوير وصوله مع السيدة الأولى ميلانيا ترمب. وأضاف دوجاريك في بيان: «ربما يكون مصور الفيديو قد فعَّل آلية الأمان عن غير قصد. وآلية الأمان مصممة لمنع وقوع الأشخاص أو الأشياء».