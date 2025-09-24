غزة.. 20 قتيلا وعشرات الجرحى في قصف إسرائيلي

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم، بسقوط 20 قتيلا وعشرات الجرحى بقصف إسرائيلي على مبنى يؤوي نازحين قرب سوق فراس بمدينة غزة.

وأكدت مصادر طبية، مساء أمس، مقتل 36 فلسطينيا برصاص وقصف الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ فجر ذلك اليوم.

وذكرت وزارة الصحة في غزة، أمس، أن أياما قليلة تفصل عن توقف المستشفيات نتيجة نفاد الوقود.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها في "فيسبوك"، إن "أزمة نقص الوقود فيما تبقى من مستشفيات عاملة في قطاع غزة تدخل مرحلة غاية في الخطورة".

وأضافت: "أيام قليلة قد تحمل معها مشاهد توقف عمل الأقسام الحيوية، مما يعني تفاقم الأزمة الصحية وتعريض حياة المرضى والجرحى للموت المحقق".

وأوضحت الوزارة أن "الإجراءات الفنية والهندسية لجدولة فترات التشغيل أصبحت غير مجدية مع توقف إمدادات الوقود".

وجددت الوزارة النداء العاجل إلى كافة الجهات المعنية بالتدخل، لضمان تعزيز أرصدة الوقود بالمستشفيات و"تجنب كارثة لا يمكن توقع نتائجها".

وكانت الوزارة أعلنت، أول من أمس، عن خروج مستشفيين في مدينة غزة شمالي القطاع عن الخدمة، بسبب تصعيد إسرائيل لهجومها البري والأضرار الناجمة عن القصف المتواصل، مع تقدم الدبابات في عمق المدينة.