ترامب باجتماع مع قادة دول عربية وإسلامية: "سنبحث إنهاء الحرب في غزَة.. وربما ننهيها الآن"

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، خلال اجتماع مع قادة دول عربية وإسلامية من بينهم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده ستعمل على إنهاء الحرب في قطاع غزة.

وأضاف ترامب أن هذا اللقاء، الذي جرى على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أمس، يمثل «أهم اجتماع لي على الإطلاق».

وأوضح ترمب في مستهل الاجتماع إلى أن «هذا الاجتماع سيكون مهماً وسنبحث إنهاء الحرب وربما ننهيها الآن».

من جهته قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن اجتماع ترامب مع قادة دول إسلامية بشأن غزة كان «مثمراً للغاية».

وانتقدت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، بشدة الهجمات الإسرائيلية على غزة، ووصفتها بأنها تصل إلى حد الإبادة الجماعية.

وفي حديثه للصحافيين في نيويورك عقب الاجتماع، قال أردوغان إنه سيجري نشر بيان مشترك صادر عن الاجتماع وإنه «مسرور» بنتائجه، لكنه لم يخض في التفاصيل.