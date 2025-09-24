هل تقترب سورية وإسرائيل من إبرام اتفاق "خفض التصعيد"؟

قال المبعوث الأميركي الخاص لسورية توم برّاك إن سورية وإسرائيل تقتربان من إبرام اتفاق "خفض التصعيد" الذي ستوقف بموجبه إسرائيل هجماتها بينما توافق سورية على عدم تحريك أي آليات أو معدات ثقيلة قرب الحدود الإسرائيلية.

وفي حديثه للصحافيين، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أمس، قال برّاك إن الاتفاق سيكون الخطوة الأولى نحو الاتفاق الأمني الذي يتفاوض البلدان عليه.

وتجري سورية وإسرائيل محادثات للتوصل إلى اتفاق تأمل دمشق أن يضمن وقف ضربات إسرائيل الجوية وانسحاب قواتها التي توغلت في جنوب سورية.

وقال برَاك إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سعى للتوصل إلى اتفاق بين الجانبين سيعلن عنه الأسبوع الحالي، لكن لم يًحرز تقدم كاف حتى الآن، كما أن عطلة السنة العبرية الجديدة هذا الأسبوع أبطأت العملية.

وأضاف "أعتقد أن الجميع يتعامل مع الأمر بحسن نية".