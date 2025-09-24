ماكرون: إذا أراد ترامب جائزة نوبل للسلام فعليه أن يوقف حرب غزة

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، إنه إذا كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب يريد حقا الحصول على جائزة نوبل للسلام فعليه إنهاء الحرب في غزة.

وأضاف في مقابلة مع قناة "بي.اف.ام" التلفزيونية الفرنسية من نيويورك، أن ترامب وحده من يملك قدرة الضغط على إسرائيل لوضع حد لهذه الحرب.

واستطرد يقول "هناك شخص واحد قادر على فعل شيء حيال ذلك، وهو رئيس الولايات المتحدة. وسبب قدرته على فعل أكثر مما يمكننا فعله هو أننا لا نورد أسلحة تسمح بشن الحرب في غزة. نحن لا نقدم معدات تسمح بشن الحرب في غزة. الولايات المتحدة تقوم بذلك".

وكان ترامب ألقى، أمس، خطابا واسع النطاق شديد اللهجة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة رفض فيه التحركات التي اتخذها حلفاؤه الغربيون بالاعتراف بدولة فلسطينية، قائلا إنه أمر بمثابة مكافأة لمقاتلي "حماس".

وقال ترامب "علينا وقف الحرب في غزة فورا. علينا أن نتفاوض فورا لإحلال السلام".

وقال ماكرون تعقيبا على خطاب ترامب "أرى رئيسا أمريكيا منخرطا في الأمر، كرر هذا الصباح من على المنصة: 'أريد السلام. لقد حللت سبعة صراعات'، ويريد جائزة نوبل للسلام. هذه الجائزة لا يمكن الحصول عليها إلا بوقف هذا الصراع".