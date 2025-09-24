معدلات إنجاب التوائم مرشحة للارتفاع في جنوب آسيا

في منطقة جنوب الهند، وتحديداً في قرية أسين القريبة من مدينة كودينهي، يطلق السكان على قريتهم لقب «قرية التوائم»، بسبب العدد غير المعتاد لحالات الولادة بتوائم فيها، وعلى الرغم من عدم وجود تفسير علمي قاطع لهذه الظاهرة، فإن هذه الحالة قد لا تبقى فريدة من نوعها لفترة طويلة، فقد كشفت دراسة حديثة أن معدل ولادة التوائم في الهند، وبصورة أوسع في منطقة جنوب آسيا، مرشح للارتفاع في السنوات المقبلة، وتثير هذه التوقعات مخاوف جدية بشأن ازدياد المخاطر الصحية المرتبطة بالحمل والولادة، والتي قد تؤثر سلباً في الأمهات والمواليد على حد سواء.

ومن المثير للدهشة أن الأسباب العلمية، التي تجعل بعض النساء أكثر عرضة لإنجاب التوائم، لاتزال غير مفهومة بشكل كافٍ.

ومع ذلك، هناك عوامل معروفة تسهم في زيادة فرص الحمل بتوائم، منها العوامل الوراثية والعمر، إضافة إلى استخدام علاجات الخصوبة، فبعض تقنيات التلقيح الاصطناعي والعلاج الهرموني تسهم في ارتفاع فرص حدوث ولادات متعددة، لكن اللافت أن هذه العلاجات بدأت تفقد بعض شعبيتها أخيراً، وعلى الرغم من ذلك، فإن التقدم في عمر النساء عند الإنجاب يبدو عاملاً رئيساً في هذه الزيادة، حيث أظهرت إحدى الدراسات أن احتمالية إنجاب امرأة تبلغ 35 عاماً لتوأم تزيد بأربعة أضعاف مقارنة بامرأة في الـ18 من عمرها، حتى من دون اللجوء إلى علاجات الخصوبة.

ارتفاعات متوقعة

في الوقت الراهن، يسجل معظم دول آسيا معدلات منخفضة نسبياً في ولادات التوائم مقارنة ببقية دول العالم، غير أن هذه المعدلات مرشحة للارتفاع مع تزايد متوسط أعمار الأمهات في المنطقة. وتوقعت دراسة أعدتها الدكتورة سوزي لي من معهد «ماكس بلانك»، بالتعاون مع الدكتور كيرون باركلي من جامعة استوكهولم، أن تشهد الهند ارتفاعاً بنسبة تتجاوز 50% في معدل ولادات التوائم بحلول عام 2050.

وبحسب النموذج المستخدم في الدراسة، الذي يستند إلى تغيّر عمر الأم فقط دون أخذ علاجات الخصوبة في الاعتبار، فإن المعدل قد يرتفع من سبعة توائم لكل 1000 ولادة في عام 2010 إلى 11 توأماً لكل 1000 ولادة بحلول عام 2050.

وتشير التوقعات أيضاً إلى أن دولاً أخرى في المنطقة، مثل بنغلاديش، وجزر المالديف، ونيبال، قد تسجل ارتفاعات مماثلة في معدلات إنجاب التوائم. أما إذا ازدادت إتاحة علاجات الخصوبة خلال العقود المقبلة، فإن الزيادة قد تكون أكبر بكثير.

مخاطر صحية

لكن هذا الارتفاع في عدد ولادات التوائم لا يأتي دون ثمن، حيث يصاحبه ارتفاع ملحوظ في المخاطر الصحية، وحتى في الدول ذات الأنظمة الصحية المتقدمة، فإن ولادة التوائم ترتبط بزيادة في احتمال ولادة أطفال ميتين أو وفاتهم خلال فترة قصيرة بعد الولادة.

ويضاعف وجود جنينين أو أكثر في رحم الأم من خطر حدوث مضاعفات أثناء الحمل، مثل الولادة المبكرة أو ولادة أطفال بأوزان منخفضة، ووفقاً لإحدى الدراسات، فإن التوائم في الهند أكثر عرضة للوفاة خلال الشهر الأول بعد الولادة بـ10 مرات مقارنة بالأطفال الذين يولدون بشكل منفرد، ويضع هذا الواقع عبئاً إضافياً على أنظمة الرعاية الصحية في المنطقة، حيث تشير التقديرات إلى أن كلفة العناية بالحمل بتوأم تعادل خمسة أضعاف كلفة العناية بحمل لطفل واحد.

وفيات الأطفال

رغم هذه التحديات، فقد أحرزت منطقة جنوب آسيا تقدماً كبيراً في التقليل من وفيات الأطفال، فبين عامي 1990 و2022، انخفضت وفيات الأطفال دون سن الخامسة بنسبة 72%، ومع ذلك تظل المنطقة مسؤولة عن نحو ثلث وفيات حديثي الولادة عالمياً، وهو ما يعكس حجم التحديات التي تواجهها نتيجة الكثافة السكانية العالية.

ويؤكد الباحث إس. في. سوبرامانيان من جامعة هارفارد، الذي أجرى دراسات حول وفيات التوائم في الهند، أن الاستثمارات في الرعاية الصحية ضرورية، رغم كلفتها الباهظة، ومن دون هذه الاستثمارات، فإن التحول الديموغرافي الصامت الذي تشهده المنطقة قد يهدد بتقويض التقدم المحرز في مجال صحة الأمهات والأطفال. عن «إيكونوميست»

تحول ديموغرافي

يبدو أن جنوب آسيا مقبلة على تحول ديموغرافي يتطلب استعداداً صحياً دقيقاً، خصوصاً في ظل التوقعات بزيادة ملحوظة في حالات ولادة التوائم، وسيكون التحدي الأكبر أمام الحكومات هو الموازنة بين إدارة هذا النمو السكاني النوعي، وتوفير خدمات طبية متطورة تضمن سلامة الأمهات والمواليد على حد سواء.

