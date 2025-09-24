نشاط أعمال منطقة اليورو ينمو بـ «أسرع وتيرة»             

أظهر مسحٌ أن نشاط الأعمال في منطقة اليورو نما بأسرع وتيرة في 16 شهراً، خلال سبتمبر الجاري، لكن الطلبيات الجديدة شهدت ركوداً بعد أن زادت لفترة وجيزة، في أغسطس السابق، ما قد يثير مخاوف بشأن استدامة النمو الاقتصادي في التكتل.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركّب لمنطقة اليورو، الصادر عن بنك «هامبورغ التجاري»، والذي جمعته مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 51.2 نقطة في سبتمبر، من 51 نقطة في أغسطس، مسجلاً بذلك نمواً للشهر التاسع على التوالي، وكان استطلاع أجرته وكالة «رويترز» توقع أن يسجل المؤشر 51.1 نقطة.