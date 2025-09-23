ترامب: الاعترافات بدولة فلسطينية مجرد كلام أكثر من أفعال

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، الإثنين، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يرى أن الاعتراف بدولة فلسطين لا يسهم في الإفراج عن الرهائن في غزة، الذي يعتبره الهدف الأساسي في الوقت الراهن، كما أنه "لا يحقق شيئا يتعلق نحو إنهاء الصراع".

وأضافت ليفيت أن ترامب "يختلف مع الاعترافات بدولة فلسطينية"، مشيرة إلى أنه عبر عن هذا الموقف خلال زيارته الأخيرة إلى المملكة المتحدة، أثناء وقوفه إلى جانب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

واعتبر ترامب، وفقا لما نقلته ليفيت، أن هذه الاعترافات تمثل "مكافأة لحماس"، مؤكدا أنها "مجرد كلام أكثر من أفعال، صادرة عن بعض أصدقاء الولايات المتحدة وحلفائها".

وأشارت المتحدثة أن الرئيس سيتحدث الثلاثاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عن هذا القرار الذي اتخذته دول عدة بينها فرنسا، ليقول إنه مجرد "كلمات وليس أفعالا ملموسة".