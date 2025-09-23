ماكرون يعلن اعتراف فرنسا بدولة فلسطين

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإثنين، اعتراف بلاده بدولة فلسطين.

وفي مستهل خطابه بمؤتمر حل الدولتين في نيويورك برئاسة السعودية وفرنسا، أكد ماكرون من على منبر الأمم المتحدة أن "وقت السلام قد حان".

وقال: "يجب أن نمهد الطريق للسلام. تعلن فرنسا اليوم (الإثنين) اعترافها بدولة فلسطينية".

واستطرد الرئيس الفرنسي: "نحن هنا لأن الوقت حان. حان الوقت للإفراج عن 48 رهينة تحتجزهم حماس. حان الوقت لوقف الحرب والقصف في غزة والمجازر. حان الوقت لأن الوضع ملح في كل مكان".

وأضاف: "البعض سيقولون إن الاوان فات وآخرون سيقولون إن الوقت مبكر جدا، لكن لم يعد في إمكاننا الانتظار".

وبذلك تنضم فرنسا بذلك إلى حلفاء غربيين مثل بريطانيا وكندا، اللتين اتخذتا الخطوة التاريخية نفسها الأحد.

واعتبر ماكرون أن الاعتراف بدولة فلسطين هو الحل الوحيد لتحقيق السلام لإسرائيل، كما رأى أن ذلك "هزيمة لحماس".

وقال إن "الدولة الفلسطينية يجب أن تكون منزوعة السلاح"، مشيرا إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أكد دعمه لنزع سلاح حماس".

وتابع الرئيس الفرنسي: "يجب وقف حرب غزة لإنقاذ أرواح الرهائن وسكان غزة جميعا".

ورغم أن ماكرون أكد أن التزام فرنسا تجاه إسرائيل لم يتغير، فإنه قال إنه يربط مستوى التعاون بينهما بإجراءاتها لوقف حرب غزة وتحقيق السلام.

وفي السياق ذاته، اعتبر وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن "إسرائيل تهدد الأمن والاستقرار وجهود السلام في المنطقة".

وقال الوزير السعودي تعقيبا على القرار الذي أعلنه ماكرون: "حل الدولتين هو السبيل لتحقيق السلام".

وأضاف أن "الاعترافات الدولية بدولة فلسطين وتأييد حل الدولتين يعكسان الإرادة لإنصاف الفلسطينيين".