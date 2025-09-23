تركيا تلغي رسوماً جمركية على واردات أميركية

ذكرت الجريدة الرسمية في تركيا، أمس، أن أنقرة ألغت الرسوم الجمركية الإضافية التي فُرضت عام 2018 على واردات بعض المنتجات الأميركية، تزامناً مع زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان للولايات المتحدة، لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وشملت الرسوم الجمركية الإضافية منتجات مثل سيارات الركاب والفواكه والأرز والتبغ وبعض المشروبات، فضلاً عن بعض أنواع الوقود الصلب وبعض المنتجات الكيميائية.

وكانت تركيا فرضت التعريفات الجمركية في عام 2018 رداً على الرسوم التي فرضها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خلال فترة ولايته الأولى.