زعيم كوريا الشمالية منفتح على محادثات مع أميركا.. ولكن بشرط!

قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إنه يحتفظ بذكريات جميلة عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فيما أعرب عن انفتاحه على محادثات مع الولايات المتحدة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أن كيم جونغ أون، الذي التقى بدونالد ترامب 3 مرات في السابق، قال "ما زلت احتفظ شخصيا بذكريات جميلة عن الرئيس الاميركي الحالي".

وأشار الزعيم الكوري الشمالي إلى أنه منفتح على إجراء محادثات مع الولايات المتحدة في المستقبل إذا تخلت واشنطن عن مطلبها بأن تنزع بلاده سلاحها النووي، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية عن كيم، خلال خطابه في اجتماع برلماني رئيسي عقد يومي أمس وأول من أمس، قوله "إذا تخلت الولايات المتحدة عن هوسها الواهم بنزع السلاح النووي، ورغبت بناء على إدراكها للواقع في التعايش السلمي معنا، فلا يوجد سبب يمنعنا من تحقيق ذلك".

وأضاف كيم أن بناء الأسلحة النووية لحماية أمن البلاد في مواجهة التهديدات الخطيرة من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مسألة وجود.