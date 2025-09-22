بأول مشاركة سورية في الأمم المتحدة منذ 1967.. الشرع يصل إلى نيويورك

وصل الرئيس أحمد الشرع إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك في أول مشاركة لرئيس سوري منذ عام ‭1967‬.

وكان الشرع قد حقق انتصارا دبلوماسيا كبيرا في مايو الماضي، عندما نال اعترافا من الرئيس الأميركي دونالد ترامب به في اجتماع بالرياض.

ورفعت الولايات المتحدة لاحفا معظم العقوبات المفروضة على سورية، وعبّرت إدارة ترامب عن دعمها لجهود الشرع في توحيد البلاد واستقرارها.

ومن المتوقع أن يلقي الشرع أول خطاب له في الجمعية العامة، التي تفتتح دورتها الثمانين يوم غد الثلاثاء.