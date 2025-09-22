الصين تستقبل وفداً من مجلس النواب الأميركي

من المقرر أن تستقبل الحكومة الصينية، خلال الأسبوع الجاري، وفداً من أعضاء مجلس النواب الأميركي، في أول زيارة رسمية من نوعها منذ ست سنوات، وذلك مع اقتراب أكبر اقتصادين في العالم من التوصل إلى اتفاق تجاري، عقب الاتصال الهاتفي الذي جرى، الجمعة الماضية، بين الرئيس شي جين بينج، ونظيره الأميركي دونالد ترامب.

واستقبل السفير الأميركي لدى الصين، ديفيد بيردو، أمس، الوفد برئاسة النائب آدم سميث من ولاية واشنطن، الرئيس السابق للجنة القوات المسلحة في مجلس النواب وكبير الديمقراطيين حالياً في اللجنة، وذلك قبل أن يجتمع الوفد مع المسؤولين الصينيين، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبيرغ للأنباء.