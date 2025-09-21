هجوم إلكتروني يعطل العمليات بمطارات أوروبية

أدى هجوم إلكتروني على شركة تزود مطارات بأنظمة تسجيل الوصول والصعود إلى تعطيل العمليات في مطارات أوروبية رئيسة عدة، منها «هيثرو» في لندن أكثر مطارات القارة ازدحاماً، ما تسبب في تأخير وإلغاء رحلات أمس (السبت).

وقال مطار «هيثرو» إن شركة «كولينز إيروسبيس» التي تزود عدداً من شركات الطيران في مطارات حول العالم بأنظمة تسجيل الوصول والصعود، تواجه مشكلة فنية قد تتسبب في تأخير المسافرين المغادرين.

وذكر مطارا بروكسل وبرلين في بيانين منفصلين أنهما تأثرا أيضاً بالهجوم.

وقالت «آر.تي.إكس»، الشركة الأم لـ«كولينز إيروسبيس»، إنها على علم بوجود «خلل إلكتروني» في أنظمتها في مطارات بعينها دون أن تحددها.

وأوضحت في بيان عبر البريد الإلكتروني: «ينحصر التأثير في تسجيل الوصول الإلكتروني للعملاء وتسليم الأمتعة، ويمكن التخفيف من حدته من خلال عمليات تسجيل الوصول اليدوية»، مضيفة أنها تعمل على إصلاح المشكلة في أسرع وقت ممكن.

وأضافت إدارة مطار بروكسل على موقعها الإلكتروني، أن «الهجوم عطل الأنظمة الآلية ولا يتاح سوى إجراءات تسجيل الوصول والصعود إلى الطائرة يدوياً»، مضيفة أن الواقعة حدثت مساء أول من أمس (الجمعة).

وتابع المطار: «يؤثر هذا بشكل كبير على جدول الرحلات، وسيؤدي للأسف إلى تأخير وإلغاء الرحلات، ويعمل مزود الخدمة جاهداً على حل المشكلة وفي أسرع وقت ممكن».

ونصحت المطارات المتأثرة المسافرين على رحلات مقررة أمس بتأكيد سفرهم مع شركات الطيران قبل التوجه إلى المطار.

وقال مطار برلين في تنويه على موقعه الإلكتروني: «بسبب عطل فني في أحد مزودي الخدمة أصبحت أوقات الانتظار أطول عند تسجيل الوصول. نعمل على إيجاد حل سريع».

وأضاف متحدث باسم مطار فرانكفورت وهو الأكبر في ألمانيا أن المطار لم يتأثر، كما أكد مسؤول من مركز مراقبة العمليات في مطار زيوريخ عدم التأثر بالاضطرابات.

وذكرت شركة «إيزي جيت»، وهي من أكبر شركات الطيران في أوروبا، أن عملياتها تسري طبيعياً وتتوقع ألا تؤثر المشكلة على باقي رحلاتها.

ولم ترد شركات طيران كبرى أخرى، منها «رايان إير» ومجموعة الخطوط الجوية الدولية «آي.إيه.جي» المالكة للخطوط الجوية البريطانية على طلبات «رويترز» للتعليق بعد.

وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الرقمية كريستوف جاوكوفسكي إنه لا توجد مؤشرات على وجود تهديدات للمطارات البولندية.