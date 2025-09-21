الصين تطالب أميركا بتوفير بيئة عادلة لـ «تيك توك»

قالت وزارة التجارة الصينية، أمس، إنها تأمل في أن توفر الولايات المتحدة بيئة أعمال مفتوحة وعادلة وغير تمييزية للشركات الصينية لمواصلة العمل هناك، ومنها شركة «تيك توك». وذكرت الوزارة أن موقف الصين من «تيك توك» واضح.

وأضافت في بيان أن الصين تدعم أيضاً المفاوضات التي تتبع قواعد السوق للتوصل إلى حلول تتماشى مع القوانين الصينية والمصالح المتوازنة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن أنه سيلتقي بالرئيس الصيني شي جين بينغ على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC) المُقبلة، وأشاد بالتقدم المُحرز نحو إبرام صفقة بشأن تطبيق «تيك توك».