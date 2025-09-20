البيت الأبيض: اتفاق "تيكتوك" سيوقع قريبًا ويشمل سيطرة أميركا على خوارزمية التطبيق

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، اليوم السبت، إن اتفاقًا لوضع منصة "تيكتوك" الأميركية تحت ملكية أميركية قد تم التوصل إليه ومن المقرر توقيعه قريبًا، مع سيطرة محلية على الخوارزمية التي تعتبر جوهرة التاج في التطبيق، فيما أبدى المسؤولون الصينيون ردود فعل متباينة، وبقي مصير التطبيق غير مؤكد.

أقر الكونغرس حظرًا العام الماضي بدعم من الحزبين، لكن الرئيس ترامب أمر إدارته مرارًا بعدم تطبيق القانون أثناء محاولته التفاوض على صفقة.

ووفقاً لموقع "أكسيوس" قالت ليفيت لقناة "فوكس نيوز": ”نحن واثقون بنسبة 100٪ من إبرام الصفقة، والآن لا يتبقى سوى توقيعها، ويعمل فريق الرئيس مع نظرائه الصينيين لتحقيق ذلك“، مضيفة أن الصفقة ستوقع في ”الأيام المقبلة“.

وقالت ليفيت إن التطبيق الأميركي” ستكون غالبية ملكيته لأميركيين في الولايات المتحدة“، وسيكون تحت سيطرة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء، من بينهم ستة أميركيين.

وأضافت: ”ستكون الخوارزمية أيضًا تحت سيطرة أميركا“.

لا يزال التكوين الدقيق لمجموعة المالكين غير واضح، على الرغم من أن ليفيت أكدت أن شركة أوراكل ستكون مسؤولة عن بيانات التطبيق وأمنه.

وأشارت التقارير إلى أن المستخدمين الأميركيين سيضطرون إلى الانتقال إلى تطبيق جديد، يعمل بنسخة جديدة من الخوارزمية الحالية التي طورها مهندسو "تيكتوك".

وتعتبر هذه الخوارزمية مفتاح نجاح "تيكتوك"، وكان التحكم فيها هو الجزء الأكثر إثارة للجدل في المفاوضات.