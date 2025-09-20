قطر تطلب اعتذارًا من إسرائيل لاستئناف جهود الوساطة في غزة

طلبت قطر اعتذارًا من إسرائيل عن غارتها على الدوحة قبل أن تستأنف وساطتها في اتفاق سلام غزة، وفقًا لمصدرين مطلعين على الأمر.

وقال موقع "أكسيوس" الذي نشر الخبر، إن الاعتذار الآن سيشكل انقلاباً سياسياً خطيراً لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وائتلافه اليميني المتشدد، لكن مصدراً مطلعاً على الأمر قال إن القطريين يتفهمون التعقيدات السياسية في إسرائيل ومستعدون للتحلي بالمرونة في صياغة الاعتذار.

كانت هذه هي المرة الأولى التي تشن فيها إسرائيل غارة جوية على إحدى دول الخليج، مما أدى إلى تفاقم عزلتها الإقليمية بشكل كبير.

ووفقاً للموقع، قال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى إن إسرائيل استخفّت بحجم الأزمة التي ستسببها مهاجمة قطر، وإن نتنياهو يدرك أنه أخطأ في تقديره.

وتريد إدارة الرئيس دونالد ترامب تخفيف التوترات بين إسرائيل وقطر من أجل استئناف مفاوضات غزة.

وقال المصدران إن طلب الاعتذار جاء من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، وأنه أثار المسألة مع وزير الخارجية ماركو روبيو عندما التقيا يوم الثلاثاء في الدوحة.

كما طُرح الطلب القطري في اجتماعات بين روبيو ونتنياهو والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، حسبما قال مصدر مطلع.

ومن المقرر أن يلتقي ويتكوف في نيويورك مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لمناقشة الجهود الرامية إلى إنهاء الأزمة بين إسرائيل وقطر والسماح باستئناف المفاوضات.

وقال مصدر مطلع على الأمر إن القطريين قد يوافقون على اعتذار إسرائيلي يركز على مقتل الضابط الأمني القطري ويتضمن وعودًا بتعويض أسرته وعدم انتهاك سيادة قطر مرة أخرى.

وقد قدمت إسرائيل اعتذارات مماثلة في الماضي. ففي عام 2013، اعتذر نتنياهو للرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن مقتل نشطاء أتراك في هجوم أسطول غزة عام 2010.