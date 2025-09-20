واشنطن تمهل المهاجرين السوريين 60 يوماً لمغادرة أميركا

أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أن الولايات المتحدة ستنهي وضع الحماية من الترحيل للمهاجرين السوريين المقيمين في الولايات المتحدة.



وأفاد إشعار حكومي بأن هذا الإجراء سينهي وضع الحماية المؤقتة لأكثر من ستة آلاف سوري ممن حصلوا على وضعهم القانوني منذ عام 2012. وقالت تريشيا ماكلولين المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي الأمريكية في بيان «لم تعد الأوضاع في سوريا تمنع مواطنيها من العودة إلى ديارهم».

وأضاف البيان أن أمام المواطنين السوريين المقيمين في الولايات المتحدة حاليا 60 يوما لمغادرة البلاد طواعية والعودة إلى ديارهم.

وأكد البيان أن أي مواطن سوري موجود بموجب وضع الحماية المؤقتة سيظل في الولايات المتحدة بعد تلك المدة قد يكون عرضة للاعتقال أو الترحيل.