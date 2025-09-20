مشرعون أميركيون يعتزمون طرح مشروع قانون لحماية حرية التعبير

أعلن مشرعون أميركيون ديمقراطيون عزمهم طرح مشروع قانون على الكونغرس الأميركي لحماية حرية التعبير، مشيرين إلى سعي الرئيس دونالد ترامب لفرض رقابة على معارضيه، لاسيما بعد مقتل الناشط اليميني تشارلي كيرك.

واعتبر عضو مجلس الشيوخ الأميركي، النائب الديمقراطي كريس مورفي، في مؤتمر صحافي بواشنطن أول من أمس، أن مقتل الناشط اليميني بالرصاص في جامعة يوتاه الأسبوع الماضي شكل «مأساة وطنية» كان ينبغي أن تكون «فرصة للرئيس ترامب لتوحيد البلاد».

وأضاف: «لكن ترامب مع مساعديه اختاروا استغلال هذه المأساة لتدمير المعارضة السياسية لدونالد ترامب»، مشيراً إلى وقف برنامج الكوميدي جيمي كيميل، حيث تم تعليق البرنامج من قبل قناة «إيه بي سي» إلى أجل غير مسمى بعد أن اتهم كيميل حركة «لنجعل أميركا عظيمة مجدداً» باستغلال مقتل كيرك من أجل تحقيق مكاسب سياسية.

وقال مورفي: «هذه رقابة.. هذه سيطرة حكومية على حرية التعبير.. هذه ليست أميركا».

وأضاف أن التشريع المخطط له الذي يحمل اسم «قانون لا أعداء سياسيين»، يستحدث آليات دفاع خاصة عن «المستهدفين لأسباب سياسية» و«يرتب عواقب وخيمة على المسؤولين الحكوميين عند استخدامهم السلطة لاستهداف حرية التعبير التي يحميها التعديل الأول».

أما عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي أليكس باديلا، فقد عدّد سلسلة تطورات مثيرة للقلق حدثت أخيراً.

وقال: «وزيرة عدل تتعهد بمقاضاة الأميركيين لما تعتبره وحدها خطاب كراهية، ورئيس يهدد صحافياً بالمقاضاة لطرحه سؤالاً حول ذلك».

وأضاف باديلا: «ودونالد ترامب يقاضي شخصياً صحيفتي (نيويورك تايمز) و(وول ستريت جورنال) لنشرهما مقالات لا تعجبه».

وأكد زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، أن «إحدى السمات العظيمة لأميركا هي حرية التعبير»، متهماً إدارة ترامب «بمحاولة القضاء عليها».

وقال: «إنهم لا يريدون حتى أن يتحدث الناس عندما لا يعجبهم ما يقولونه»، محذراً: «هذا هو الطريق إلى الاستبداد».

من جهة أخرى، أعلن مسؤولون أن أرملة كيرك ستتولى رئاسة المنظمة الشبابية «نقطة تحول الولايات المتحدة الأميركية» التي أسسها زوجها الراحل للترويج للسياسات المحافظة في المدارس والكليات.

وكانت أريكا كيرك، أكدت لمؤيدي المنظمة بعد يومين من مقتل زوجها على يد شاب يبلغ 22 عاماً، أن «الحركة التي بناها زوجي لن تموت».

وأعلن مجلس إدارة «نقطة تحول الولايات المتحدة الأميركية» في منشور على منصة «إكس» أن كيرك ستخلف زوجها في القيادة.

وجاء في المنشور: «انتخب مجلس إدارة (نقطة تحول) بالإجماع أريكا كيرك رئيسة تنفيذية جديدة ورئيسة للمجلس».