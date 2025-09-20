ألمانيا تسجل أول تراجع في عدد اللاجئين منذ 2011

شهدت ألمانيا انخفاضاً طفيفاً في إجمالي عدد اللاجئين المقيمين فيها للمرة الأولى منذ عام 2011، وذلك وفق بيانات حكومية.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية، أن عدد اللاجئين خلال النصف الأول من عام 2025 تراجع بنحو 50 ألف شخص من نحو 3.55 ملايين لاجئ في نهاية العام الماضي إلى نحو 3.50 ملايين لاجئ، بحسب رد الحكومة الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب اليسار. وأضافت أن هذا العدد يشمل مختلف أوضاع الإقامة من الوافدين الجدد إلى المقيمين الدائمين، إضافة إلى اللاجئين القادمين من أوكرانيا. فيما أوضح حزب اليسار أن هذا التراجع يعود إلى مزيج من الترحيل، والمغادرة الطوعية، والتجنيس.