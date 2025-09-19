أميركا تعتزم تزويد إسرائيل بـ 30 أباتشي و3250 مركبة هجومية
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، اليوم الجمعة، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسعى للحصول على موافقة الكونجرس على بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة تقارب 6 مليارات دولار.
وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة إن المبيعات المقترحة تشمل صفقة بقيمة 3.8 مليار دولار لتوريد 30 طائرة هليكوبتر أباتشي من طراز إيه.إتش-64.
وأضافت أن الصفقة تشمل أيضا قيمة 1.9 مليار دولار لبيع 3250 مركبة هجومية للمشاة خاصة بالجيش الإسرائيلي.
