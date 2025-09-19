الرئاسة الفرنسية تحذّر من أن ضمّ إسرائيل الضفة الغربية "خط أحمر واضح"

حذّرت الرئاسة الفرنسية الجمعة من أن ضمّ الضفة الغربية المحتلة، وهو ما لوّح به مسؤولون إسرائيليون في الآونة الأخيرة ردا على عزم أطراف غربية بينها باريس الاعتراف بدولة فلسطين، هو "خط أحمر واضح".

وأكد مستشار للرئيس إيمانويل ماكرون أن "10 دول قررت... الاعتراف بدولة فلسطين" ستشارك في مؤتمر يعقد في نيويورك الاثنين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وهذه الدول هي فرنسا وبريطانيا وأستراليا وكندا وبلجيكا ولوكسمبورغ والبرتغال ومالطا وأندورا وسان مارينو، بحسب المصدر ذاته.

وسيلقي ماكرون كلمة يعلن فيها رسميا الاعتراف بالدولة الفلسطينية قرابة الساعة الثالثة عصرا بتوقيت نيويورك الاثنين (19,00 ت غ)، خلال المؤتمر الذي يتشارك رئاسته مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي سيتحدث عبر اتصال بالفيديو "وفق آخر المعطيات المتوافرة في حوزتنا"، بحسب ما قال المصدر الفرنسي.