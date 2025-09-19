الرئيس الفلسطيني سيخاطب الأمم المتحدة عبر الفيديو بعدما حرمته واشنطن من التأشيرة

أجازت الجمعية العامة للامم المتحدة الجمعة للرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن يشارك عبر الفيديو في الاجتماعات السنوية للمنظمة الأممية الاسبوع المقبل في نيويورك، وذلك بعدما حرمته الولايات المتحدة الحصول على تأشيرة.

ورفضت واشنطن منح تأشيرات لنحو 80 فلسطينياً بينهم عباس، كان مقرراً أن يشاركوا في اجتماعات الجمعية العامة والتي يتوقع ان تعترف دول عدة خلالها بدولة فلسطين.