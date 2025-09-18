مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية يستقيل من منصبه

أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية غير بيدرسن، اليوم، تقديم استقالته بعدما أمضى سبع سنوات تقريبا في هذا المنصب.

وقال بيدرسن في اجتماع لمجلس الأمن حول سورية "أود أن أبلغ المجلس بأني أطلعت الأمين العام على نيتي التنحي بعد أكثر من ست سنوات ونصف السنة في منصب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا وقد واقف على طلبي" موضحا أنه اتخذ قراره "لأسباب شخصية".

وأكد الدبلوماسي النروجي أنه "مدينٌ جدا وممتنٌّ جدا للشعب السوري الذي أظهر شجاعة وإنسانية استثنائيتين على مر السنين".

وقال "كما تعلم عائلتي وزملائي، كنتُ أنوي منذ فترة الانتقال الى أمر آخر".

وأضاف "نظرا للتغيّرات الاستثنائية في سورية وبداية فصل جديد، كان من واجبي وشرفا لي البقاء في منصبي والمساعدة في توجيه الجهود السياسية للأمم المتحدة خلال الأشهر الأولى الحاسمة من هذه الفترة التاريخية من الانتقال السياسي"، في إشارة الى الاطاحة بحكم بشار الأسد أواخر العام 2024.

عُيِّن غير بيدرسن (69 عاما) في هذا المنصب في أكتوبر 2018.