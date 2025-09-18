قتيلان إسرائيليان بهجوم عند معبر على حدود الضفة مع الأردن

قتل إسرائيليان في إطلاق نار عند معبر جسر الملك حسين (جسر اللنبي) بين الضفة الغربية المحتلة والأردن، الخميس.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه تلقى بلاغا عن الحادث، ولاحقا أكدت هيئة البث الإسرائيلية مقتل شخصين عمرها 20 و60 عاما.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن مطلقي النار "تم تحييدهما".

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن أجهزة الأمن تفحص ما إذا كان منفذ الهجوم سائق شاحنة مساعدات إنسانية وصلت من الأردن، وكان من المفترض أن تتجه إلى قطاع غزة.