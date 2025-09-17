«غوغل» تستثمر 6.8 مليارات دولار في بريطانيا خلال عامين

أعلنت شركة «غوغل» الأميركية، أمس، عن استثمار بقيمة خمسة مليارات جنيه إسترليني (6.81 مليارات دولار)، على عامين، في المملكة المتحدة، وتحديداً في مركز للبيانات وفي الذكاء الاصطناعي، قبيل زيارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الرسمية للندن.

وأفادت الشركة، في بيان، بأن هذا المبلغ سيُستخدم لتمويل نفقاتها الاستثمارية في المملكة، «وتلك المخصصة للبحث والتطوير»، وتشمل «غوغل ديب مايند»، وهو مختبر الذكاء الاصطناعي التابع للشركة الأميركية.

وافتتحت «غوغل» مركز بيانات في فولثام كروس في شمال لندن، الذي أعلنت، العام الماضي، عن ضخ مليار دولار فيه، وقال ناطق باسم الشركة لوكالة إن المبلغ، الذي أُعلن أمس، سيُكمل هذا التمويل أيضاً.

وقالت «غوغل» إن هذا الاستثمار سيساعد بريطانيا في تطوير اقتصاد الذكاء الاصطناعي، والإسهام في تحقيق إنجازات تكنولوجية، وتحسين الأمن السيبراني، وتوفير فرص عمل، متوقعة أن يؤدي الاستثمار إلى إضافة 8250 وظيفة سنوياً في بريطانيا.

من جهتها، قالت وزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفيز، إن هذا الاستثمار الكبير من قبل «غوغل» في البحث والتنمية والإنفاق الرأسمالي والهندسة يعد «تصويتاً بالثقة» في الاقتصاد البريطاني.

يأتي هذا الإعلان في أعقاب تقارير تفيد بأن شركة «أوبن إيه آي»، المالكة لبرنامج «شات جي بي تي»، وشركة «إنفيديا» ستكشفان عن استثمارات بقيمة مليارات الدولارات في مراكز البيانات البريطانية أثناء زيارة الرئيس الأميركي للندن، وتستعد المملكة المتحدة لاستقبال دونالد ترامب اليوم وغداً في زيارة رسمية هي الثانية له، بعد زيارته الأولى عام 2019 خلال ولايته السابقة.

ويرافق الرئيس الأميركي عدد من كبار رؤساء الشركات، لاسيما من قطاع التكنولوجيا.

ومن المتوقع الإعلان خلال الزيارة عن استثمارات جديدة، إضافة إلى توقيع اتفاق تكنولوجي مع لندن.

وقال مسؤول أميركي لوسائل إعلام، من بينها وكالة «فرانس برس»: «نتوقع أن تتجاوز الاستثمارات 10 مليارات، وربما عشرات المليارات. نعلم يقينا أن العدد يتجاوز 10 مليارات».

وكانت الحكومة البريطانية أشارت، أول من أمس، إلى أن البلدين سيوقعان أيضاً اتفاقاً لتسريع تطوير مشروعات جديدة للطاقة النووية.