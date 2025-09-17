بدء خفض الرسوم الأميركية على السيارات اليابانية

دخل حيّز التنفيذ، أمس، خفض الرسوم الجمركية الذي أقره الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على السيارات اليابانية، والملحوظ في اتفاق التجارة المبرم هذا الصيف بين الولايات المتحدة واليابان، وسط ارتياح واسع من طوكيو والمصنعين اليابانيين، وأصبحت السيارات اليابانية الداخلة إلى الولايات المتحدة تخضع لرسوم جمركية بنسبة 15%، بدلاً من نسبة 27.5% التي فرضتها إدارة ترامب منذ ربيع 2025 في إطار إجراءاتها التجارية الشاملة.

وقال الناطق باسم الحكومة اليابانية، يوشيماسا هاياشي، لوسائل الإعلام إن طوكيو: «ترحّب بالجهود الأميركية الرامية إلى التنفيذ التدريجي للاتفاق الياباني الأميركي، المبرم في 22 يوليو الماضي».