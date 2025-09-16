ترامب يحذِر "حماس" من استخدام الرهائن الإسرائيليين كدروع بشرية
حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب حركة "حماس" من استخدام الرهائن الإسرائيليين "كدروع بشرية".
ونشر ترامب، أمس، تدوينة على موقع "تروث سوشيال" قال فيها: "قرأتُ للتو تقريرا إخباريا يفيد بأن حماس نقلت الرهائن إلى خارج الأرض لاستخدامهم كدروع بشرية ضد الهجوم البري الإسرائيلي".
وأضاف: "آمل أن يدرك قادة حماس ما سيواجهونه إذا أقدموا على فعل كهذا. هذه فظاعة إنسانية، قلّما شهدها أحد من قبل".
واختتم ترامب التدوينة قائلا: "لا تدعوا هذا يحدث، وإلا فإن كل (الرهانات) لاغية... أطلقوا سراح جميع الرهائن الآن".
