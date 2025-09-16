كوريا الشمالية ترفض مطالبة واشنطن بنزع «النووي»

أعلنت كوريا الشمالية رفضها مطالبة الولايات المتحدة بنزع سلاحها النووي، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية، أمس، مؤكدة أن وضعها كدولة نووية «مكرّس بشكل دائم» في قوانينها و«لا رجعة عنه»، وقالت بعثة كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة في بيان: «خلال اجتماع، أخيراً، لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ارتكبت الولايات المتحدة مجدداً استفزازاً سياسياً خطيراً بتصنيف حيازتنا لأسلحة نووية على أنه غير قانوني ومطالبتها بنزعه»، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية.

وأشار البيان إلى عدم وجود «علاقات رسمية» لبيونغ يانغ مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ أكثر من 30 عاماً.