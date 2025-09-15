مداهمات شرطة الهجرة الأميركية تثير مخاوف عمال وزبائن مطاعم في تكساس

ضاق أوسكار غارسيا سانتايلا، وهو صاحب مطعم في تكساس، ذرعاً بعمليات المداهمة الواسعة التي تنفذها شرطة الهجرة، بعد أن تسبب ذلك في تخوف موظفة لديه من الحضور إلى العمل، ولزوم زبائنه بيوتهم.

واعتمد الرئيس دونالد ترامب إجراءات مشددة حيال الهجرة غير النظامية، وباتت حجر زاوية في سياسته، وتحظى هذه الخطوات بتأييد واسع لدى من قبل السكان في هذه الولاية المحافظة الواقعة جنوب الولايات المتحدة.

ويملك أوسكار غارسيا سانتايلا (54 عاماً)، من المكسيك، سلسلة مطاعم في تكساس، ويُقدم مطعمه «لوس بريموس»، الواقع في هيوستن، «التاكو» و«الكاسادييا» وهما طبقان شائعان في المدينة ومناطق أميركية أخرى.

ويُمثّل المتحدرون من أميركا اللاتينية 40% من سكان هذه الولاية، بحسب آخر إحصاء رسمي، وتسهم نشاطاتهم في دعم الاقتصاد على نحو كبير.

ومنذ عودة ترامب إلى السلطة، في يناير، كثّفت شرطة الهجرة الفيدرالية عمليات توقيف المهاجرين غير النظاميين في مختلف أنحاء البلاد، وداهمت قبل شهر مجمعاً سكنياً بالقرب من مطعم غارسيا سانتايلا، وأوضح أن المداهمات استمرت أسبوعاً، مضيفاً: «خلال هذا الأسبوع، والأسبوع الذي سبقه، لم نبع شيئاً، كان الأمر سيئاً للغاية، لأن الناس كانوا خائفين».

وأوضح: «اتصلت بنا موظفة لتبلغنا بأنها لا تستطيع القدوم إلى العمل، لأن شرطة الهجرة جاءت واقتادت أحد أبناء عمها، وهذا يؤثر فينا بشكل مباشر»، وأشار صاحب المطعم إلى أن هذا الوضع منتشر على نطاق واسع، وأضاف: «هذا يؤثر في سائر أنحاء الولايات المتحدة، لديّ أصدقاء في مدن عدة يملكون مطاعم، وأتحدث معهم»، مقدّراً أن إيراداته انخفضت بنسبة 40%.

وأشارت جمعية مطاعم تكساس إلى أن 23% منها خسرت موظفين في الربع الثاني، بينما أكّدت 21% منها أنها تلقت طلبات توظيف أقل، وفقدت 16% منها زبائنها.

وفي عام 2022 كان يعيش في الولايات المتحدة ما لا يقل عن 11 مليون مهاجر من دون وثائق، بحسب الإحصاءات الرسمية، وتُقدر منظمة «معهد سياسات الهجرة» غير الحكومية، أن عددهم يناهز حالياً 14 مليوناً.

ودفع المهاجرون غير النظاميين نحو 97 مليار دولار من الضرائب خلال عام 2022، بحسب منظمة «أميركيون من أجل العدالة الضريبية».

وقالت المتحدثة باسم جمعية مطاعم تكساس، كيلسي إريكسون ستروفيرت: «نحن أكبر جهة توظيف خاصة في الولاية التي تشهد نمواً صناعياً وعقارياً سريعاً»، وأضافت: «نفتقر إلى الموظفين في المطاعم والمزارع ومصانع تعليب اللحوم، وفي سلسلة الغذاء بأكملها، والنتيجة هي أن الأميركيين يدفعون أغلى بكثير ثمن طعامهم».

وانضمت جمعية المطاعم إلى ممثلي القطاع الآخرين لمطالبة ترامب بـ«تطبيق ما اقترحه بالضبط، أي إصدار تصاريح عمل مؤقتة للمهاجرين الموجودين منذ زمن طويل والموثوق بهم»، بحسب المتحدثة.

وأضافت: «نحن لا نتحدث عن عفو أو (منح صفة) مواطنة، بل عن إمكانية شغل وظيفة شاغرة ودفع ضرائب، والامتثال للقانون».

ويشيد غارسيا سانتايلا بنزاهة العمال المهاجرين، موضحاً: «أضمن أن 95% من الأشخاص الذين قابلتهم في قطاع المطاعم يُعدّون محترمين ومجتهدين»، مشيراً إلى أنهم لا يغادرون منازلهم سوى للذهاب إلى العمل.