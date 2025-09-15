1000 مهاجر يواجهون ظروفاً صعبة في جزيرة كريت

نقلت قوات خفر السواحل اليونانية نحو 500 مهاجر إلى جزيرة كريت، خلال 48 ساعة، ليبلغ بذلك عدد المهاجرين في الجزيرة إلى نحو 1000 شخص، حسبما ذكرت شبكة «إي آر تي»، أمس، وتم إلقاء القبض عليهم بعدما انطلقوا، على ما يبدو، من ميناء طبرق الليبي، على متن قوارب صيد.

ويواجه المخيم المؤقت في الجزيرة في «أجيا» بالقرب من مدينة «خانيا»، ازدحاماً شديداً وأحوالاً غير مقبولة، حسبما قالت السلطات المحلية، ويشار إلى أن المخيم كان مخصصاً في البداية للإقامة فترات قصيرة.