رئيس وزراء قطر: الاعتداء الإسرائيلي على الدوحة "إرهاب دولة"

وصف رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، يوم الأحد، الاعتداء الإسرائيلي على العاصمة الدوحة بأنه "إرهاب دولة"، مؤكدا أن قطر ستواجه أي تهديد تتعرض له "بكل الوسائل القانونية الممكنة".

وشدد في كلمة خلال الاجتماع التحضيري للقمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة، على أن هذه الممارسات لن تمنع قطر عن مواصلة جهودها في الوساطة لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وقال رئيس الوزراء القطري إن "الهجوم الإسرائيلي لن يؤدي إلى أي شيء سوى إجهاض جهود التهدئة، ويؤشر بوضوح إلى أن إسرائيل لا تعترف بأي خطوط حمراء".

واعتبر أن الهجوم الأخير "يعكس نوايا إسرائيل في رفض أي مسار تفاوضي، ويجب على المجتمع الدولي معاقبة إسرائيل على جرائمها".

وفي السياق، أكد وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية، أن أمن قطر هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي والإسلامي، كما شددوا على وحدة الصف في مواجهة الاعتداء.

واعتبر الوزراء، أن "الاعتداء الإسرائيلي على دولة قطر يمثل خرقا للقانون الدولي وتصعيدا يهدد الأمن والاستقرار العربي والإقليمي والدولي، وهو مؤشر يستهدف ضرب الأمن العربي والإسلامي المشترك وزعزعة استقرار المنطقة".

وانطلقت، الأحد، أعمال الاجتماع، وذلك على خلفية الهجوم الإسرائيلي على قطر.