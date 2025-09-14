قرقاش: البيان المشترك للرباعية حول السودان "تاريخي"

صف الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة، البيان المشترك الذي أصدرته المجموعة الرباعية التي تضم الإمارات، ومصر، والسعودية، وأمريكا، حول الصراع في السودان، بـ"التاريخي"، مؤكداً أنه يقدم تشخيصاً دقيقاً للأزمة.

وقال قرقاش، عبر إكس، اليوم الأحد، إن "البيان المشترك للرباعية حول السودان تاريخي، ويقدم تشخيصاً دقيقاً للأزمة، كما يرسم خريطة طريق لإنهائها عبر هدنة إنسانية تعقبها عملية انتقال مدني للسلطة، ويؤكد البيان أن لا حل عسكرياً للأزمة، ويجدد الالتزام الاقليمي والدولي بالسلام ووحدة السودان.سردية واضحة وتوجه إيجابي نحو الحل".