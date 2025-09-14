المعارضة في ألبانيا تنتقد تعيين «وزيرة افتراضية»

تسبب رئيس وزراء ألبانيا، إيدي راما، في غضب بين المعارضة، بمقترحه المتمثل في تعيين وزيرة حكومية افتراضية تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي. وعند تقديم حكومته، الخميس الماضي، أعلن راما أن الوزيرة ديلا، وتعني «شمس» بالألبانية، ستضمن القضاء على الفساد في منح العقود العامة. وكتب رئيس الحزب الديمقراطي المعارض المحافظ، جازمنت باردي، في منشور عبر «فيس بوك»: «مزحات رئيس الوزراء لا يمكن أن تتحول إلى أعمال قانونية للدولة الألبانية». وأضاف باردي أن قرار راما غير دستوري، مشيراً إلى أن دستور الدولة الواقعة في منطقة البلقان، ينص على أن الوزراء يجب أن يكونوا مواطنين ألبانيين، وبلغوا السن القانونية، ويتمتعون بصحة عقلية جيدة.