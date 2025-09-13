عمال كوريون جنوبيون يعودون إلى بلادهم بعد إفراج أميركا عنهم

وصل مئات العمال الكوريين الجنوبيين الذين أوقفتهم سلطات الهجرة الأميركية في عملية دهم الأسبوع الماضي إلى بلادهم في طائرة مستأجرة حطت في مطار إنشيون الدولي أمس.

ويُشكّل العمال الكوريون الجنوبيون الغالبية من بين 475 شخصاً أوقفوا الأسبوع الماضي في مصنع بطاريات قيد الإنشاء في مشروع مشترك لـ«هيونداي-إل جي» في ولاية جورجيا الأميركية، ما تطلب بذل جهود حثيثة من قبل الدولتين الحليفتين لإيجاد مخرج للقضية الشائكة.

وبعد إقلاعها من أتلانتا بولاية جورجيا الأميركية حطت طائرة «بوينغ 747-8I» استأجرتها الخطوط الكورية وعلى متنها أكثر من 310 كوريين جنوبيين في المطار الكوري الجنوبي الرئيس في إنشيون.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية لوكالة «فرانس برس» أمس، قبيل وصول العمال، إن «الأمور سارت بسلاسة في أتلانتا»، مضيفاً: «غادرت الطائرة في الموعد المحدد وعلى متنها العدد المقرر من الركاب».

ولكوريا الجنوبية، رابع أكبر اقتصاد في آسيا، الكثير من المصانع في الولايات المتحدة، واستجابت للدعوات الأميركية لتحفيز التصنيع المحلي وتعزيز الاستثمار في الولايات المتحدة.

وتعد المداهمة التي أوقف خلالها العمال الكوريون أكبر عملية لإدارة الهجرة في موقع واحد منذ أطلق ترامب حملته ضد المهاجرين غير النظاميين عقب عودته إلى السلطة في يناير الماضي. ويقول خبراء إن معظم العمال الكوريين الجنوبيين الذين أوقفوا كانوا على الأرجح يحملون تأشيرات لا تؤهلهم للعمل في مجال البناء.

وفي مطار إنشيون شوهد أشخاص يحملون لافتة ساخرة ترمز للرئيس الأميركي دونالد ترامب مرتدياً زي عناصر إدارة الهجرة والجمارك ويحمل مسدساً، إلى جانب عبارة تقول: «نحن أصدقاء، أليس كذلك؟».

وحمل رجل آخر لا تربطه صلة قرابة بالعمال لافتة كُتب عليها: «طلبتم منا الاستثمار، فقبضتم علينا! هل هكذا تعاملون حليفاً؟».

وكان الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ وصف عملية دهم المصنع قيد الإنشاء بأنها «محيرة»، مشيراً إلى أنه قد يكون لها تأثير حاد على الاستثمارات المستقبلية.

وأضاف لي أن سيؤول تُجري مفاوضات مع واشنطن «لضمان أن إصدار التأشيرات لأغراض مرتبطة بالاستثمار يسير بشكل طبيعي».