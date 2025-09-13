بريطانيا تعلن حزمة عقوبات جديدة مرتبطة بروسيا

أعلنت بريطانيا أمس، حزمة جديدة من العقوبات ذات الصلة بروسيا، تستهدف سفناً تحمل النفط الروسي، إضافة إلى شركات وأفراد على خلفية توريد إلكترونيات ومواد كيميائية ومتفجرات تستخدم في صنع الأسلحة الروسية. وذكرت الحكومة البريطانية في بيان، أن الحزمة تأتي رداً على الاعتداءات الروسية الأخيرة، في إشارة إلى ارتفاع عدد الهجمات الروسية بالطائرات المسيرة والصواريخ على أوكرانيا، وانتهاك المجال الجوي لحلف شمال الأطلسي فوق بولندا. وتستهدف العقوبات الجديدة 70 سفينة قالت بريطانيا إنها تستخدم لنقل النفط الروسي، و30 شركة وفرداً، قالت إنهم ضالعون في تزويد الجيش الروسي بمعدات تستخدم في أنظمة الأسلحة.