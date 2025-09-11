أمير قطر يؤدي صلاة الجنازة على ضحايا الهجوم الإسرائيلي

أدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صلاة الجنازة على ضحايا الهجوم الإسرائيلي على مدينة الدوحة.

وقدم الشيخ تميم بن حمد آل ثاني التعازي لأسر الضحايا عقب مراسم التشييع في مقبرة مسيمير، داعيا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته.

وقال أمير قطر عبر حساب سموه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "رحم الله شهيد الوطن بدر الدوسري الذي استشهد أثناء تأدية واجبه، كما نسأل المولى عز وجل أن يتغمد بواسع رحمته جميع الشهداء الذين ارتقوا جراء الاعتداء الإسرائيلي الغادر. وأعزي بخالص مشاعر المواساة ذويهم وأحباءهم، داعيا الله أن يشملهم بواسع المغفرة ويسكنهم فسيح جناته، وأن يحفظ قطر وأهلها والمقيمين على أرضها من كل سوء، والحمد لله على قضائه وقدره".