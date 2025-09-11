قطر: الشراكة الأمنية بين الدوحة وواشنطن أقوى من أي وقت مضى

أكد مكتب الإعلام الدولي بدولة قطر، أن الشراكة الأمنية والدفاعية بين الدوحة وواشنطن "أقوى من أي وقت مضى"، وستواصل النمو والتطور، في ظل التزام البلدين بدعم بعضهما البعض، والعمل المشترك على تعزيز السلم والاستقرار الإقليمي والدولي.

ونفى المكتب، في بيان اليوم، ما ورد في تقرير نشرته وكالة "أكسيوس" الأميركية نقلاً عن مصدر مجهول بشأن إعادة تقييم الدوحة لشراكاتها الأمنية مع الولايات المتحدة الأميركية، معتبراً هذه الادعاءات "لا أساس لها من الصحة".